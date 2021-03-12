Bitlis Tatvan'da 120 öğrenciye kış yardımı

Kovid-19 virüsü Türkiye ve dünyayı olumsuz etkilemeye devam ederken yardımseverler yaptıkları bağışlarla soğuk günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yanında oldu.

Çare Derneği’nden Eğritaş Köy Okulu’na Kış Yardımları

Öğrenciler çok sevdikleri okullarından ayrı da kalsalar eğitim aralıksız devam ediyor. Ancak soğuk havalar köylerdeki bazı öğrencileri zor durumda bırakabiliyor. Çare Derneği, pandemi şartlarında zor durumda olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bitlis Tatvan’a bağlı Eğritaş İlkokulu ve civar köylerdeki okullarda eğitim gören 120 öğrenciye ayakkabı, çorap ve mont yardımında bulundu.

Bugüne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışında yetimlere ve yetimlerin eğitimlerine verilen desteklere şimdi de köy okullarındaki öğrencilere kış yardımlarını ekliyor.

Köy Okulları’nda Okuyan Öğrenciler için Biz Ne Yapabiliriz?

Köy okullarında okuyan öğrencilerin soğuk kış günlerinde bir çift çorap, yeni ayakkabılar ve sıcak bir monta ihtiyaçları var.

Çare Derneği, büyük şehirlerden uzakta kırsal yerleşim alanlarında ve daha zor şartlarda eğitim almaya çalışan öğrencilere yardımlar ulaştırıyor.