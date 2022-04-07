Bitki sınıfından çıkarılmışlardı: Mantarların birbirleriyle konuşabildikleri ortaya çıktı!

The Sun gazetesinin haberine göre çalışma ekibi mantarların muhtemelen hava durumundan ve maruz kalabilecekleri potansiyel riskler hakkında ileitşim kurduklarına inanıyor.

Araştırmacılar, dört mantar türü tarafından üretilen elektrik sivri uçlarının modellerini analiz etti ve birbiriyle iletişim halinde olduğunu buldu. Araştırma ekibi, mantarların birbirlerine gönderdiği elektrik sinyallerinde insan konuşmasına çarpıcı bir yapısal benzerlik taşıyan kalıplar belirledi.

Royal Society Open Science'da yayımlanan araştırmada, söz konusu sivri uçların genellikle 50 kelimeye kadar kelime dağarcığına benzeyen aktivite dizileri halinde kümelendiği ve bu ‘mantar kelime uzunluklarının’ dağılımının insan dillerininkiyle yakından eşleştiği bulundu.

Çalışmada mantarların, nöronların insanlarda bilgi iletme şekline benzer şekilde uzun, yeraltı filamentli yapılar aracılığıyla elektrik sinyalleri ve dürtüleri yaydığı kaydedildi.

West of England Üniversitesi’nin Bristol'daki bilgisayar laboratuvarından Prof. Dr. Andrew Adamatzky, bir mantarın ortalama 'kelime' uzunluğunun 5,97 harf olduğunu söyledi. Bu da dili, ortalama kelime uzunluğu 4.8 olan İngilizce'den daha karmaşık hale getiriyor.

Adamatzky açıklamasında şunları söyledi:

“Doğuştan gelen kelime dağarcığının 50 kelimeye kadar çıkabildiğini ancak en sık kullanılan temel kelime dağarcığının 15 ila 20 kelimeyi geçmediğini tespit ettik.”

Diğer bazı bilim insanları ise mantarları resmi olarak bir dil biçimi olarak kabul etmeye hazır olmadan önce özel bir dile sahip olduğuna dair daha fazla kanıt sağlanması gerektiği görüşündeler.



