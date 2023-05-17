Bitki koruma stratejilerine yeni yön verilecek

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak, kongrede bitki koruma kavramının değiştiğini aktardı ve “Günümüzde klasik stratejilerin yerini yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu moleküler stratejiler aldı” dedi.

Toprak, kongrede bilim insanlarının önemli bilgiler paylaşacaklarını kaydederek, “Bunlar literatür için önemli bir kaynak olacak” diye konuştu.

Kilometre taşı olacak

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Tarımın geleceğinin tarlalar gibi AR-GE merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirlendiğini anlatan Erdem, “Hektaş’la hem bugünün hem de geleceğin projelerini ve çiftçilerini hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz etkinlikte alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Tertip ettiğimiz etkinlik bitki korumada inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak” şeklinde konuştu.

Hummalı çalışma

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer, Türkiye tarımını geliştirip dünyaya örnek olacak bir seviyeye ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ortakçıer, “Doğayı koruyabilmek için sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeliyiz. Toprakları gereksiz uygulamalarla geri dönülemez şekilde kirletmemeliyiz, biyolojik çalışmalara ağırlık vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongrenin açılış dersini veren Nobel ödüllü Profesör Craig Cameron Mello ise son yıllarda tarımda özellikle bitki koruma alanında yeni ufuklar açacak önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Mello, 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’nin bu gelişmeleri tarım paydaşlarına tanıtmak için en önemli platformlardan biri olduğunu anlattı. İlk gün oturumlarıyla devam eden kongre yarın sona erecek.