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Bitki çayı tüketirken dikkatli olun! | Bitki çayı nasıl demlenir?

Bitki çaylarını tüketirken neler dikkat etmek gerekir? Doç. Dr. Ahmet Gümüşçü, bitki çayları hakkında önemli bilgiler verdi. Bitkileri demleme yöntemi hakkında da uyarılarda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:49
Bitki çayı tüketirken dikkatli olun! | Bitki çayı nasıl demlenir?

Bitki çaylarını tüketirken neler dikkat etmek gerekir? Doç. Dr. Ahmet Gümüşçü, bitki çayları hakkında önemli bilgiler verdi. Bitkileri demleme yöntemi hakkında da uyarılarda bulundu.

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gümüşçü, bazı rahatsızlıklara iyi gelen bitkilerin ortak özelliğinin, vücut direncini artırması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunu vurgulayan Gümüşçü, son dönemde en fazla talep gören şifalı bitkilerin melisa, ada çayı ve kekik olduğunu ifade etti.

EKİNEZYA İLGİSİ

Ana vatanı Amerika olan ekinezya adlı bitkinin de son dönemde yoğun ilgi gören şifalı bitkiler arasında yer aldığını anlatan Gümüşçü, "Bu bitkilerin çayları tek başlarına tüketilebileceği gibi, bir kaç bitki karıştırılarak da içilebilir. Karışımlar daha faydalıdır, çünkü her bitkinin içinde farklı özelliklerde maddeler bulunduğu için, bu maddeler karışımlı çaylarla bir defada alınabilir" diye konuştu.

GRİBE ÇOK İYİ GELİYOR

Gereğinden fazla miktarda alınan bitki çayları, kişinin bazı kan değerlerinde yükselmelere neden olarak rahatsızlıklara neden olabiliyor. Gümüşçü, limon, zencefil ve tarçının da soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelen bitkiler arasında yer aldığını belirtti.

AKTAR UYARISI

Gümüşçü, "Vatandaşlarımız bu bitkileri, tanıdıkları ve güvendikleri aktarlardan almalıdırlar. Çünkü işinin ehli olan aktarlar, hem yüksek kalitedeki ürünleri satar hem de bitki karışımlarını olması gerektiği gibi tavsiye ederler" şeklinde konuştu. Gümüşçü, belli ölçülerin aşılmadığı ve uygun biçimde kullanıldığı takdirde şifalı bitkilerin hastalıkları önlemede faydalı olduğunu aktardı.

ŞİFALI BİTKİLER ÇAY GİBİ DEMLENMEZ

Ahmet Gümüşçü, her şifalı bitkinin ihtiva ettiği farklı maddelerle ayrı ayrı vücuda yarar sağladığını söyledi. Şifalı bitkilerin çay gibi kaynatılmadan, sıcak suyun içine salınıp bir kaç dakika bekletildikten sonra içilmesinin en doğru yol olduğunu dile getiren Gümüşçü, "Bitki çayları ilaç değildir. Nasıl ki 'bir an önce iyileşeyim' diye düşünüp, günde belli ölçekte kullanılması gereken ilaçlardan fazla fazla içemiyorsak, bitki çaylarında da aynı prensibe uymamız gerekir" uyarısında bulundu. Gümüşçü, "Melisa, ada çayı ve kekik gibi ürünlerden günde en fazla 3 fincan içilmelidir. Bu oran hemen hemen tüm şifalı bitkiler için aynıdır.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:49
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