  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Anne ve oğlu için özel harekat devreye girdi
Siyonistler yine kan akıttı: 3 yaralı
Eğitim Bir-Sen’den önemli adım!
Hamile kadını vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Ekonomi Bitcoin'in tahtına göz dikildi
Ekonomi

Bitcoin'in tahtına göz dikildi

Bir numaralı kripto para olarak bilinen Bitcoin'le ilgili olarak yapılan açıklamalar ve alımlar değerini yükseltip, indirirken yatırımcının da kararsız kalmasına neden oldu. İlk 5 kripto para arasına girmek isteyen Solana adlı coin rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 00:39:00 -
Bitcoin'in tahtına göz dikildi

46 bin ile 48 bin dolar bandı civarında sıkışan Bitcoin’de yaşanan fiyatlamalar piyasalarda kararsız seyrin hakim olduğunun kanıtı. Yatırımcı bitcoin yatırımlarında hız keserken farklı para birimlerini ele almaya başladı.

Solana kazandırdı

Bunlardan birisi olan Solana, rekor fiyat seviyesine ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz haftalardan itibaren yükselişe geçen ve en yüksek hacimli 8’inci kripto para birimi arasına girmeyi başaran Solana bugün itibarıyla rekor tazelemeye devam ediyor.

Son haftalarda fiyat hareketlerine bakıldığında yatırımcısına en çok kazandıran dijital varlıklardan biri olan Solana, bugün 121,7 dolar seviyesine kadar yükselerek rallisini sürdürüyor.

Yüzde 60 arttı

1 haftada yatırımcısına yüzde 60 oranında kazandıran Solana’da günlük değer kazancı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşiyor.

Yüksek hacimli ilk 5'e girmek istiyor

Solana, son haftalarda gösterdiği performans ile gözünü en yüksek hacimli ilk 5 dijital varlık arasına dikti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay