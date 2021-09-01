Bitcoin'in tahtına göz dikildi

46 bin ile 48 bin dolar bandı civarında sıkışan Bitcoin’de yaşanan fiyatlamalar piyasalarda kararsız seyrin hakim olduğunun kanıtı. Yatırımcı bitcoin yatırımlarında hız keserken farklı para birimlerini ele almaya başladı.

Solana kazandırdı

Bunlardan birisi olan Solana, rekor fiyat seviyesine ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz haftalardan itibaren yükselişe geçen ve en yüksek hacimli 8’inci kripto para birimi arasına girmeyi başaran Solana bugün itibarıyla rekor tazelemeye devam ediyor.

Son haftalarda fiyat hareketlerine bakıldığında yatırımcısına en çok kazandıran dijital varlıklardan biri olan Solana, bugün 121,7 dolar seviyesine kadar yükselerek rallisini sürdürüyor.

Yüzde 60 arttı

1 haftada yatırımcısına yüzde 60 oranında kazandıran Solana’da günlük değer kazancı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşiyor.

Yüksek hacimli ilk 5'e girmek istiyor

Solana, son haftalarda gösterdiği performans ile gözünü en yüksek hacimli ilk 5 dijital varlık arasına dikti.