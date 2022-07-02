Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 nedeni

Kripto piyasaları tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşıyor. Uzun bir süreden sonra 69 bin dolara kadar yükselen kripto para piyasasının en büyük değeri Bitcoin'de tarihi düşüş 20 bin doların altını gördü.

CNBC’nin haberine göre şu sıralarda 19 bin 200 dolar seviyelerindeki Bitcoin 2022'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 58 değer kaybına uğradı.

Bitcoin'deki düşüş altcoinlere de yansıdı

Kripto piyasasından yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi. CNBC, uzmanlardan aldığı bilgilere göre bu düşüşün nedenlerini sıraladı.

Mcroekonomik baskı

ABD Merkez Bankası FED'in yükselen enflasyona karşı faiz artırımı seçeneğini kullanması.

Fed, çeyrek boyunca yüksek enflasyonla mücadele etmek için agresif nitelikte iki faiz artırımı gerçekleştirdi.

Faiz artırımı ABD borsasında da dalgalanmalara neden oldu

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ikinci çeyrekte yüzde 22,4'lük düşüşle 2008'den bu yana en kötü çeyrek performansını kaydetti.

Bitcoin'deki dalgalanmalar ABD hisse senedi endekslerinin fiyat hareketleriyle yakından ilişkili. Bu nedenle yatırımcılar riskli varlıkları terk ederken hisse senedi satışları, Bitcoin ve kripto piyasasında düşüşe neden oldu.

TerraUSD krizi

Sabit coin TerraUSD (UST) ve onun fiyatını dengelemek için çıkarılan LUNA isimli coin çöktü.

Bu çöküş büyük bir paniğe ve güven kırılımına neden oldu.

Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmak istemesi nedeniyle kripto para birimlerinde ciddi bir satış baskısı yaşandı.

Söz konusu çöküş piyasada zincirleme bir etki yarattı, hem Bitcoin hem de altcoinler ciddi değer kaybetti.

Celsius para çekme işlemlerini durdurdu

Kripto para borçlanma platformu Celsius Network, haziranda müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurdu.

Şirket, müşterilerine Celsius'u kullanarak kripto para yatırımı yapmaları halinde yüzde 18'in üzerinde getiri teklif etti.

Platform daha sonra bu parayı yüksek bir faiz oranı ödemeye istekli olan aktörlere ödünç verdi.

Gelişmelerin ardından Celsius'un kendi tokeni CEL yüzde 70'ten fazla düşüş yaşadı ve Bitcoin'in değeri de geriledi.

Celsius'un yaşadığı sıkıntılar kripto para piyasasında kullanılan ve yüksek getiri vadeden kredi modellerinin zayıflıklarını ortaya çıkardı.

Three Arrows Capital'in iflası

Faiz artışları ve TerraUSD'yle Celsius'un karşı karşıya kaldığı problemlerin ardından kripto para yatırımlarına odaklanan en büyük para fonlarından Three Arrows Capital'in (3AC) iflas etti.

Bu iflas çöküşü daha da derinleştirdi.

Yüksek kaldıraçlı bahislerle bilinen 3AC'nın borç yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle önce tasfiye edileceği açıklandı ve daha sonra iflas duyurusu gündeme geldi.

Financial Times geçen ay kripto para finansal hizmet grupları BlockFi ve Genesis'in 3AC'nın marj çağrısına yanıt verememesi nedeniyle bazı pozisyonlarını tasfiye ettiğini gündeme getirmişti.

Şirketin İngiliz Virginia Adaları'ndaki hissedarlarının başvurusu üzerine haziran sonunda tasfiye kararı alındı.

3AC'nin durumu piyasanın yüksek borçluluk durumunu gözler önüne serdi.

“Bitcoin İsa'sı" tartışmaları



Kripto para borsası CoinFlex geçen ay negatif öz sermayeye giden bir müşterisinin hesabını gerekçe göstererek para çekme işlemlerini durdurdu.

Platform, kamuoyunda “Bitcoin İsa'sı” lakabıyla bilinen, kripto yatırımcısı Roger Ver'in şirkete 47 milyon dolar borcu olduğunu ve bu nedenle likidite problemleri yaşadığını iddia etti.

Ver ise söz konusu iddiayı reddetti. Platform normalde negatif öz sermayeye giden bir hesabın pozisyonlarının tasfiye edileceğini söylese de taraflar arasında bunu önleyen bir anlaşma söz konusu.

CoinFlex karşılaştığı sıkıntıları çözmek amacıyla Recovery Value USD (rvUSD) adında yeni bir token çıkardı.

Platform, dijital parayı satın almak ve elinde tutmak isteyen yatırımcılara yüzde 20'lik faiz oranı sunuyor. Şirketin CEO'su Mark Lamb bu hafta tokeni satın almaları için sorunlu alacak fonlarıyla görüştüklerini söyledi.

Ver ve CoinFlex arasındaki tartışma büyük değer kayıplarının yaşandığı piyasada zincirleme çöküş etkisinin sürebileceğine işaret ediyor.