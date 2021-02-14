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Ekonomi Bitcoin'de yeni rekor
Ekonomi

Bitcoin'de yeni rekor

Yaklaşık 1 ay önce 30 bin doların altına düşen ancak hemen ardından yeniden yükselişe geçen Bitcoin, 49 bin doları aştı. Böylelikle bir Bitcoin'in Türk parası olarak değeri yaklaşık 345 bin oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:17:00 - 2021-02-14 16:23:37
Bitcoin'de yeni rekor

2020'nin son çeyreğinde yükselişe geçen kripto para Bitcoin, 2021'in ilk günlerinde peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bir aydan kısa bir süre önce 30 bin doların altına düşen ancak hemen ardından yeniden yükselişe geçen Bitcoin, 49 bin doları aştı. Böylelikle bir Bitcoin'in Türk parası olarak değeri yaklaşık 345 bin oldu.

Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 68 milyar 586 milyon 752 bin 287 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri ise 865 milyar 493, milyon 14 bin 688 dolar oldu.

Hafta başında Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık yatırımı sonrasında Bitcoin 48 bin doları aşmıştı.

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