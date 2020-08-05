Bitcoin’de hacim zirvede güven dipte

Akit Ekonomi

Genç yatırımcıların kripto paralarla ilgili kafaları karışık. Bunu yapılan araştırmalar da net bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırmalarda ortaya çıkan bulgular şu şekilde:

l Yatırımcıların yüzde 34’ü kripto paraya güveniyor. Yüzde 66’sı da tereddüt içerisinde.

l Piyasada en çok işlem yapanlar yüzde 68.7’le Y Kuşağının temsilcileri.

l Eğitim düzeyi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Dijital parayla işlem yapanların yüzde 87.3’ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.

l Birikimlerini kripto paraya kanalize eden her beş kişiden biri kadın.

Kripto paranın hangi amaçla kullanıldığı sorusuna verilen çoklu yanıtlar şöyle:

l Yatırım (yüzde 58.4),

l Al-sat işlemleri (yüzde 57.7),

l Para transferi (yüzde 29.9).

l Kullanıcılar teknolojiye dayalı olduğu için kripto parayı tercih ederken (yüzde 48.3), bunu merak (yüzde 47) ve yüksek getiri beklentisi (yüzde 24) takip ediyor.

l Kripto para bilgi kaynağı tercihinde internet araştırması (yüzde 33.3) ve sosyal medya (yüzde 17.7) ilk iki sırada yer alıyor.

Dalgalanmalar riski artırıyor

Öte yandan; Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde Bitcoin’de sert dalgalanmalar görüldü. Kripto paranın fiyatı, 13 Şubat’ta 10 bin 380 doları buldu. 12 Mart’ta da 5 bin 140 dolara kadar düştü. Dijital para piyasasında da keskin iniş çıkışlar söz konusu. Nitekim piyasanın işlem hacmi 24 saatte 92.3 milyar dolardan 118.55 milyar dolara yükseldi. Bu süreçte en büyük 100 birimin 49’u geriledi. Bitcoin’in piyasa hacmi ise 200 milyar doları geçti.