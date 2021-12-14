Bitcoin’de düşüş sürüyor! Ne zaman toparlanacak?

Kripto para piyasalarında gerileme eğilimi devam ediyor. Kasım ayında tarihi zirvesini görerek 69 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin’de düşüş sürerken, önceki haftalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından lider kripto para 50 bin seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

Bugün itibariyle 47 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, son aylardaki en düşük performansını izliyor.

Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi yüzde 7,4 değer kaybederken Solana, Cardano ve Polkadot gibi tokenlar daha da fazla düşüş kaydetti. Ethereum 3 bin 700 dolara kadar gerilerken Litecoin 146 dolar civarında bulunuyor.

Bitcoin, haftasonu tekrar 50 bin doların üzerine çıkmayı başarmıştı ancak bu seviyede kalamadı. Hızlı bir şekilde ivme kaybederek, 46 bin dolar seviyesine düşen Bitcoin için uzmanlar hisse senedi piyasalarındaki düşüşün ve yaklaşmakta olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının geri çekilmenin başlıca nedenleri olduğu görüşünde. Para politikasında sıkılaştırma sinyalleri yatırımcıların riskli yatırımlardan uzaklaşıp ABD dolarına yönelmesi konusunda baskı oluşturuyor. İşlem hacminin düşüklüğü, piyasa üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD düşüşün tetikleyicisi

Biden yönetimi, geçtiğimiz haftanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini açıkladı. Bu belgede kripto paralara da geniş ayrıldı. Belgede yasal olmayan aktörleri sorumlu tutmakla ilgili olan üçüncü sütun, kripto para birimlerini hedefledi.

ABD'den gelen bu sinyaller, kısa süre içerisinde sert düzenleyici hamlelerin gelebileceği şeklinde yorumlandı. Biden tarafından kabul edilen son altyapı paketi de komisyoncuların vergilendirilmesi gibi çeşitli düzenlemeler içeriyordu.

Bir darbe de IMF'den

Geçtiğimiz günlerde IMF de benzer düzenleme senaryoları üzerine bir rapor yayımladı.

Ayrıca yazıda, kripto varlıkların finansal sistemler için çeşitli riskler doğurduğu belirtildi. Yazıda, “Kritik faaliyet sunan varlık hizmet sağlayıcıları lisanslı veya yetkilendirilmiş olmalıdır. Lisanslama ve yetkilendirme kriterleri açıkça ifade edilmeli, sorumlu makamlar açıkça belirlenmeli ve bunlar arasındaki koordinasyon mekanizmaları iyi tanımlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.