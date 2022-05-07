Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı! 30 bin doların altı…

Geçen sene kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin rekorundan neredeyse yüzde 50 uzaklaşmış durumda.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2000 yılından bu yana faiz oranlarını ilk kez 50 baz puan artırdı. Fed, 22 yıl sonra ilk defa bu kadar keskin bir faiz artışına imza attı. Kripto para piyasaları karara ilk tepki olarak yüzde 5 yükselişle yanıt verdi ve yönünü 40 bin dolara çevirdi.

Fed’in ardından birçok merkez bankası da faiz artırımına gitti. Dünyada yaşanan bu sert faiz artırım süreci resesyon endişelerini de beraberinde getirdi. Bu sebeple halihazırda zaten Fed sonrası ‘şahin’ açıklamalarda bulunmayan Başkan Jerome Powell’ın etkisi de kısa sürmüş oldu. ABD borsaları yaşananların etkisiyle sert kayıplar yaşadı. Özellikle kripto paraların paralel hareket ettiği Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 5 eksiye düştü.

Riskli görülen varlıklardan kaçış yaşanırken bu havadan kripto paralar da olumsuz etkilendi. Bitcoin 36 bin doların altına geriledi. Lider kripto para birimi şu sıralar 35 bin 800 dolarda kırmızı bölgede hareket ediyor.

İşte Bitcoin'de Kritik Seviyeler

Dünya’da yer alan haberde, tüm piyasalarda hareketli günlerin yaşanırken Bitcoin’in Nasdaq’la paralel seyri devam edecek gibi gözüktüğü ifade edildi. Fed Başkanı’nın 75 baz puanlık faiz artırımını masadan kaldıran açıklamasına rağmen Bitcoin’de yaşanan düşüşün aslında net bir sebebi yok. Madencilik cihazı üreticisi Canaan, SEC incelemesine girmesi, Arjantin Merkez Bankası’nın kripto ticareti sunan finansal kurumları engellemek için adım atması ve Nasdaq teknoloji hisselerinde yaşana sert düşüş şimdilik görünen başlıklar… Teknik anlamda Bitcoin/dolar paritesi 37 bin dolar desteğinin de altına sarkması son derece olumsuz. Özellikle haftalık kapanışın bu seviyenin altında olmaması lazım. Bu gerçekleşmezse aşağı yönlü riskin devamı beklenebilir.

33-34 Bin Dolara Dikkat!

Olumsuz olarak adlandırabileceğimiz bu senaryoda geri 35 bin 500 dolar seviyesi ile 33 bin – 34 bin dolar bandı son derece kritik destek bölgeleri. Özellikle 33 bin-34 bin dolar destek bandı son derece önemli. Zira olası geri çekilmelerde paritenin bu bölgeye gerilemesi durumunda tepki hareketi gelmesi gerekiyor. Aksi taktirde 30 bin dolarlı seviyelerin altının da görülme riski artacak. Parite üzerinde az da olsa bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 37 bin dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış görülmesi şart. Ancak asıl rahatlamanın 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla alınacağı unutulmamalı.