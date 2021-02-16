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Ekonomi Bitcoin rekora koşuyor! İlk kez oldu
Ekonomi

Bitcoin rekora koşuyor! İlk kez oldu

Tarihi yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, piyasaya çıktığı 2009 yılından bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:54:00 -
Bitcoin rekora koşuyor! İlk kez oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da desteğiyle yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesini geliştirdi. 

Bugün yapılan işlemlerde daha önceki rekoru olan 49.045 dolar seviyesini de aşarak 49.228 dolarla yeni rekorunu kıran Bitcoin daha da yükseldi ve ilk kez 50 bin dolar seviyesini gördü.
Böylelikle Bitcoin'in değeri bu yıl içinde yüzde 72 artış göstermiş oldu.

Aralık 2020'de 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile 2021'in ikinci haftasında 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolara doğru çekilmişti.

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