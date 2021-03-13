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Ekonomi Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç para? Bitcoin düştü mü çıktı mı?
Ekonomi

Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç para? Bitcoin düştü mü çıktı mı?

Bitcoin son dakika. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital para için altyapı çalışması yapılacağını söyledi. Erdoğan’ın dijital para açıklamasından sonra Bitcoin’in kaç para olduğu merak ediliyordu. 21 Şubat'ta 58 bin dolara ulaşan Bitcoin, 22 Şubat’ta ise 50 bin doların altına gerilemişti. Bitcoin’e yatırım yapanlar Bitcoin’in ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç para? Bitcoin düştü mü çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 16:47:00 - 2021-03-13 17:19:16
Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç para? Bitcoin düştü mü çıktı mı?

Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dijital para vurgusundan sonra sanal para Bitcoin’in ne kadar olacağı merakla bekleniyordu.

Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti. Kripto para birimi Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimi Bitcoin'e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen ünlü iş insanı Bill Gates de dün yaptığı açıklamada Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti.

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