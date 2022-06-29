Bitcoin madencilik şirketi, elektrik faturasını ödeyemediği için tesisini kaybetti

Bitcoin madencilik şirketi Compass Mining, elektrik faturasını ödemediği için tesisini kaybetti. Bununla beraber Birçok halka açık madencilik şirketinin hisse değerinde önemli ölçüde düşüşler yaşanırken, bazı madencilik şirketleri de operasyonlarını askıya aldı.

Detaylandırmak gerekirse Compass Mining, Bitcoin madencilerine yönetilen madencilik hizmetleri sunan bir Bitcoin (BTC) barındırma şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Dynamics Mining, Compass Mining‘e gönderdiği ve 14 Haziran'da sözleşmenin feshedildiğini belirten mektubu Twitter’dan paylaştı. Dynamics, Compass’ın elektrik faturaları ve barındırma ücretleriyle ilgili altı gecikmeli ödeme ve üç ödenmemiş fatura olduğunu iddia etti. Bununla birlikte Dynamics, madencilik şirketinin güç tüketimi faturalarının toplam 1,2 milyon dolar olduğunu ve Compass'ın yalnızca yaklaşık 665.000 dolar ödediğini belirtti.