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Ekonomi Bitcoin kaç TL? Bitcoin düşecek mi? 12 Mart Bitcoin fiyatı
Ekonomi

Bitcoin kaç TL? Bitcoin düşecek mi? 12 Mart Bitcoin fiyatı

Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan kripto para Bitcoin, geçen hafta 58 bin Dolar’ın üzerine çıkarak zirve yaptı. Yatırım yapmak isteyenler Bitcoin fiyatlarını sıklıkla takip ediyorlar. En çok sorulan sorulardan biri de Bitcoin düşecek mi, Bitcoin yükselecek mi? Bitcoin kaç TL? İşte 12 Mart Bitcoin fiyatı…

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:56:00 -
Bitcoin kaç TL? Bitcoin düşecek mi? 12 Mart Bitcoin fiyatı

Son günlerde araştırılan ve merak edilen bir konu olan Bitcoin, yatırım aracı olarak kullanılıyor. Kripto paralar arasında en popüleri olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta zirve yaparak 58 bin Dolar’ın üzerine çıktı. Bitcoin almak isteyenlerin en çok sorduğu sorular ise: Bitcoin düşecek mi? Bitcoin yükselecek mi? Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

12 Mart Bitcoin fiyatı

En hacimli kripto para birimi Bitcoin, 21 Şubat’ta zirve yaparak 58 bin dolar seviyesindeydi. Bitcoin, bugün itibariyle 56 bin 771,7 dolar, yani 426 bin 357,49 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin fiyatlarının önümüzdeki günlerde 60 bin dolar seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.

Bitcoin fiyatlarının yükselmesindeki etkenlerden biri de FS Investments, New York Life, Stone Ridge Holdings Group ve MassMutual, gibi önemli şirketlerin Bitcoin’e yatırım yapmasıdır. Ayrıca Elon Musk’ın Twitter paylaşımları da kripto paralarını olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

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