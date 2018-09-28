BİST’te yeni başkan ile yeni dönem

Borsa İstanbul’un Himmet Karadağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Borsa İstanbul AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

Böylece Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul’un ilk kadın başkanı oldu. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para-Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine birçok akademik çalışmaları ve kitapları bulunuyor. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül’de de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.