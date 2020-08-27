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Ekonomi Bisküvilik buğday ihraç edeceğiz
Ekonomi

Bisküvilik buğday ihraç edeceğiz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla birlikte yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri bisküvilik buğdayı sözleşmeli tarım yöntemiyle ürettirip ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ülker, “7-8 senelik çalışmayla ‘Ali Ağa’ isimli buğday tohumu geliştirdik ve artık ekim aşamasına geldik. İnşallah önemli miktarda buğday elde edip yurt dışına yollayacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:47:00 -
Bisküvilik buğday ihraç edeceğiz

Holding olarak dünyayla rekabet eden ürünler geliştirmek için çalıştıklarını da belirten Ülker, şöyle konuştu: “Gelinen aşamada Türkiye buğday değil de un ihraç etmeli. Un yerine makarna, makarna yerine bisküvi yapabilmeli. İnanın, bizim için ürettiğimiz bisküvileri İngiltere’ye satabilmek iftihar vesilesidir. Üzerine çikolata koyduğumuzda tonunu 2 bin 500 dolardan 5 bin dolara çıkarabiliyoruz. Afrika’dan direkt kakao tanelerini ithal edip işleyerek çikolata üretiyoruz. Türk tarımından şeker ve süt tozu alarak insanımızın emeğiyle çikolata yapıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de tüketilse de Godiva markamızla Silivri’deki fabrikadan Japonya’ya ve ABD’ye satıyoruz.”

2. Tarım Ormanın Geleceği webinar serisinin açılışında söz alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker,  hedeflerinin ise ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ mottosuyla tedarikçileri, üreticileri, çalışanları ve perakendecileri memnun etmek olduğunu dile getirdi.

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