Bisküvilik buğday ihraç edeceğiz

Holding olarak dünyayla rekabet eden ürünler geliştirmek için çalıştıklarını da belirten Ülker, şöyle konuştu: “Gelinen aşamada Türkiye buğday değil de un ihraç etmeli. Un yerine makarna, makarna yerine bisküvi yapabilmeli. İnanın, bizim için ürettiğimiz bisküvileri İngiltere’ye satabilmek iftihar vesilesidir. Üzerine çikolata koyduğumuzda tonunu 2 bin 500 dolardan 5 bin dolara çıkarabiliyoruz. Afrika’dan direkt kakao tanelerini ithal edip işleyerek çikolata üretiyoruz. Türk tarımından şeker ve süt tozu alarak insanımızın emeğiyle çikolata yapıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de tüketilse de Godiva markamızla Silivri’deki fabrikadan Japonya’ya ve ABD’ye satıyoruz.”

2. Tarım Ormanın Geleceği webinar serisinin açılışında söz alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, hedeflerinin ise ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ mottosuyla tedarikçileri, üreticileri, çalışanları ve perakendecileri memnun etmek olduğunu dile getirdi.