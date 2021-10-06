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Kadın - Aile Bisküvili Soğuk Pasta
Kadın - Aile

Bisküvili Soğuk Pasta

Pratik ve lezzetli Bisküvili Soğuk Pasta tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 20:26:00 -
Bisküvili Soğuk Pasta

Pratik ve lezzetli Bisküvili Soğuk Pasta tarifi.

Malzemeler

  • 1 adet muz
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti
  • 200 gr bebe bisküvisi
  • 1/2 çay bardağı fındık
  • 1 su bardağı çilek
  • 1/2 çay bardağı damla çikolata

Krem şanti ve sütü bir kapta mikserle koyulaşana kadar karıştırın. Bebe bisküvilerini, fındık ve damla çikolatalarını iri parçalar halinde kırın ve kaseye ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra dikdörtgen bir kek kalıbına dökün ve streç filimle üzerini kapatın. Derin dondurucuda 2-3 saat beklettikten sonra servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Çikolata sos için kremayı ocakta ısıtın ve çikolatayı içinde eritin. Pastanın üzerine güzelce gezdirin. Afiyet olsun.

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