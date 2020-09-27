Bisikletiyle Doğu Avrupa ve Balkan turuna çıkan kadının son durağı Türkiye oldu

BALIKESİR (AA) - Polonya'nın Bytom kentinden bisikletiyle yola çıkarak Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan geçen kadın gezgin, turunu Türkiye'de tamamladı.

Polonyalı grafik sanatçısı 57 yaşındaki Danielle Hebert, haziran ayında pedal çevirerek başladığı gezisinde Çekya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan rotasını izleyip Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı.

İstanbul, Yalova, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gezisini sürdüren Hebert, Balıkesir'in Manyas ilçesinde öğretmenevinde bir gece konakladı.

Hebert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manyas'ta kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Turunda 2 bin 900 kilometre katettiğini belirten Hebert, "İstanbul'da 5 yıl önce bir süre kalmıştım. Fransızcanın yanı sıra Türkçe kursuna da gittim. Meramımı anlatacak derecede Türkçe biliyorum. Macerayı ve sporu seviyorum. Bu gezimde hem spor yaptım hem de değişik ülke ve kültürleri tanıma olanağı buldum. Yolculuğumda herhangi bir zorlukla karşılaşmadım, özellikle Türkiye'de insanlar çok iyi davrandı." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gezisinin uzadığını dile getiren Hebert, Marmara Bölgesi'nin doğasına hayran kaldığını ve küçük bir ilçe ya da köye yerleşmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.