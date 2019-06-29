Bisikletinin frenleri tutmayan genç kız, feci şekilde can verdi Hatay'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı. Bisikletinin frenini tutmayınca, Altunsoy duramayarak bir evin duvarına çarparak ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılıp, Dörtyol Devlet Hastanesinde kaldırılan Altunsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altunsoy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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