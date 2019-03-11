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Bisikletçiler Şehzadeler’i Çanakkale’de temsil edecek

18 Mart Çanakkale Haftası etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Belediyesi’nin destekleriyle Manisa Bisiklet Dostları Gurubu, Şehzadeler’den Çanakkale’ye kadar pedal çevirecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:02
Bisikletçiler Şehzadeler’i Çanakkale’de temsil edecek

18 Mart Çanakkale Haftası etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Belediyesi’nin destekleriyle Manisa Bisiklet Dostları Gurubu, Şehzadeler’den Çanakkale’ye kadar pedal çevirecek. Manisa Bisiklet Dostları Gurubu üyeleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten teslim aldıkları Türk Bayraklarını anma törenlerinin yapılacağı Çanakkale’ye ulaştıracak.

 

Her yıl Çanakkale Haftası’nda farklı etkinlikler düzenleyen Şehzadeler Belediyesi, Manisa Bisiklet Dostları Gurubu ile de anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Manisa Bisiklet Dostları Gurubu üyesi bisikletçiler, Şehzadeler Belediyesi’nin destekleri ile Şehzadeler’den Çanakkale’ye kadar pedal çevirecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Merkez Kavşağı’ndaki Cumhur İttifakı seçim çadırı önünden Çanakkale’ye gidecek bisikletçileri uğurladı. Törene Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanısıra, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başkan Çelik bayrağımızı öperek teslim etti

 

Şehzadeler’den Çanakkale’ye gidecek bisikletçilere hayırlı yolculuklar dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “18 Mart Çanakkale Haftası nedeniyle sembolik bir tören ile Şehzadeler Belediyesi olarak desteklediğimiz Manisa Bisiklet Dostları Gurubu’nu da buradan Çanakkale’ye yolcu ediyoruz. Bizden aldıkları şanlı bayrakları bisiklet ile Çanakkale’ye ulaştıracak ve Çanakkale’de yapılacak etkinliklerde bizi en iyi şekilde temsil edecek ve güzel bir duruş sergileyecekler. Böylesine anlamlı bir duyarlılık örneği sergiledikleri ve bizlerle birlikte oldukları için şimdiden Çanakkale’ye bisiklet ile gidecek olan tüm dostlarımıza başarılar diliyorum. Hem bisiklet sporu ile uğraştıkları için hem de böylesine önemli bir dava da bayraktarlık yaptıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Başkan Çelik yaptığı konuşmanın ardından şanlı Türk Bayrağı’nı öperek bisikletçilere emanet edip, Manisa Bisiklet Dostları Gurubu üyelerini Çanakkale’ye yolcu etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:02
  1. Manisa
  2. Çanakkale
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