Bisiklet Vadisi’nde ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz’ etkinliği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mülteci Destek Derneği’nden çocuklar ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz’ adlı etkinlikte güvenli bisiklet kullanımı eğitimi aldılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mülteci Destek Derneği’ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi’nden 12-18 yaş arası çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin misafiri oldular. ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz’ adlı etkinlikte uzman eğitimciler tarafından çocuklara güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocukları sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, düzenlenen parkurun tadını çıkarttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.