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Birsel Vardarlı profesyonel kariyerini noktaladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
Birsel Vardarlı profesyonel kariyerini noktaladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen, basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli formayı 675 maçta terleten Birsel Vardarlı, Fenerbahçe ile en fazla resmi maça çıkan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla 10 lig, 6 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 22 kupa kazandı.

Öte yandan, Birsel Vardarlı Demirmen'in 7 numaralı formasının, detayları daha sonra açıklanacak jübile maçı ile emekli edilerek, Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu'na asılacağı da aktarıldı.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
  1. Basketbol
  2. Birsel Vardarlı
  3. Fenerbahçe

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