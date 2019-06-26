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Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal veda mesajı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, profesyonel kariyerini sonlandırmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:30
Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal veda mesajı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, profesyonel kariyerini sonlandırmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.


Demirmen, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Yolun sonuna geldim sanırım. Şu an çok duygusalım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yaklaşık bir önce kazandığımız son şampiyonluğun ardından, gözlerim dolu dolu, bu kelimeler dökülmüştü ağzımdan. Profesyonel oyunculuk kariyerimi bitirme kararımı paylaştığım bugün de, hislerim tamamen aynı. 10 yaşında tanıştığım, ‘basketbol’, yaşantımın son 25 yılı boyuncu her gün hayatım, her şeyim oldu. Basketbol oynamasaydım, kendimi tamamen basketbola adamasaydım nerede olurdum, başka ne yapardım, hiçbir fikrim yok. Birey olmamda, kişiliğimi şekillendirmemde ailemin ardından en çok katkısı olan bu spor, hayatımdaki en büyük ilham kaynağı oldu. Ben de beni izleyen çocuklara biraz olsun ilham verebildiysem; ne mutlu bana


Ve tüm bu hislerimi, düşüncelerimi anlamlı kılan, beni basketbolla yoğuran Fenerbahçe Oynadığım 13 sezonun yedisinde kaptanlık yapma ayrıcalığını yaşadığım Fenerbahçe 675 kez formasını terleterek kulüp tarihinin tüm branşlarda en çok profesyonel maçı çıkma onurunu taşıdığım, takım arkadaşlarımla kaldırdığım 22 kupayla da bu sevinci en fazla yaşayan oyuncusu olma mutluluğuna eriştiğim Fenerbahçe Bu tarif edilemez gururu bana yaşatan Fenerbahçe camiasına ve desteklerini her zaman arkamda hissettiği büyük Fenerbahçe taraftarına minnettarlığım ömür boyu sürecek.


Uzun kariyer yolculuğumda benimle beraber yürüyen başta aileme, başkanlarıma, yöneticilerime, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve tüm basketbol emekçilerine sonsuz teşekkürler Hoşça kalın!”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:30
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