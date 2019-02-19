Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın

Birol Aydın Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Birol Aydın’ın kim olduğu merak konusu oldu. Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Birol Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti. Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın kimdir? Birol Aydın hangi görevlerde bulundu.

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane‘de doğdu. İlk ve örtaöğretimini Gebze’de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi’nde tamamladı. Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti. İyi derecede Arapça bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır. Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

SP İzmir, Erzurum, Kocaeli büyükşehir belediye başkan aayları 2019

Saadet Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şerafettin Kılıç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atik Ağdağ açıklanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Birol Aydın kamuoyuna duyuruldu.