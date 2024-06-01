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Gündem Birol Aydın açtı konuyu, “Omurga nasıl belli olur?”
Gündem

Birol Aydın açtı konuyu, “Omurga nasıl belli olur?”

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:55:00 -
Birol Aydın açtı konuyu, "Omurga nasıl belli olur?"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Birol Aydın açtı konuyu, “Omurga nasıl belli olur?”" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi adına TBMM kürsüsünde konuşan Birol Aydın, AK Parti iktidarını hedef alarak demiş ki: “Kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı?”

Uluslararası hukukta, kendi devlet sınırlarınız dışındaki bir bölgede yaşanan katliama BM kararı olmadan müdahale etme imkanı var mıdır, yok mudur tartışmasına girip, İsrail’in “Bak bak. Onlar da kabul ediyorlar. Biz burada ne katliam yaparsak yapalım, bize kimse karışamaz” algısı oluşturmalarına bahane sağlama yanlışına düşmem..

Keşke tüm dünyayı karşımıza alsak..

Keşke, “Bir mazlumu kurtarmak için, kendi canımızı vermeye hazırız” yürekliliğini tüm dünyaya göstersek..
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Ama AK Parti’nin aldığı oy ortada..

Şimdilerde Saadet Partili Birol Aydın’ın da önemsediği ve övünç duyarak anlattığı üzere, CHP belediye seçimlerinde birinci çıktı. O CHP ki, “HAMAS terör örgütüdür” diyor..

Hamas için terör örgütü yakıştırması yapan partinin, SP desteği ile birinci olduğu bir ülkede, AK Parti, İsrail’e had bildirmek üzere, hangi askeri operasyonu yapabilir?

Veya, Filistinliler için adım atma hakkımızı saklı tutarak, bu uğurda neler yapabileceğimizi düşünme, planlama ve hayata geçirme noktasındaki çabalarımızı mahfuz tutarak, Birol Aydın’a soralım: “CHP ile yol yürümekten ayrılmanız için, CHP genel başkanları, HAMAS’a terör örgütü tanımlaması yapmasından daha öte ne demeli?”

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