Birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Olaydan sonra kaçan ve yaklaşık 4 saat sonra yakalanan zanlı tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta imam nikahıyla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı. İddiaya göre, Çadırardıç köyünde Durmuş E. (37) ile 2 yıldır imam nikahıyla yaşadığı Yasemin T. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş E, Yasemin T'yi bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Yasemin T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma zanlıyı yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.