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Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 'üstüne düştüm' dedi!

İzmir Karabağlar'da 2017 yılının Aralık ayında, birlikte yaşadığı kadını tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren Tanju Madanoğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:24
Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 'üstüne düştüm' dedi!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında, Vatan Mahallesi 9084 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Funda Turan (40) ile sevgilisi Tanju Madanoğlu (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklandı. Hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tüm tanıkların dava sürecinde dinlendiği bildirilen duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, savunmalarında elinde bıçak olduğu sırada Funda Turan'ın üzerine düştüğünü öne süren sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.

Kızları öldürülen ailenin avukatı ise en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi. Duruşmada son olarak söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de sanığın ilk celseden bu yana çelişkili ifadeler verdiğini, bir önceki celse söylediği "Elimde bıçak varken üzerine düştüm" savunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere sanık avukatının süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:24
  1. İzmir
  2. Karabağlar ilçesi
  3. Sevgilisini bıçakladı
  4. kadın cinayeti
  5. cinayet
  6. Funda Turan
  7. Tanju Madanoğlu
  8. yargılanma

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