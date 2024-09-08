Birlikte alınca B12'yi sıfırlıyor! Herkes aynı hatayı yapıyor, kritik saat kuralına dikkat

Daha sağlıklı olabilmek için kullandığımız vitamin takviyelerinin kullanım koşullarına dikkat edilmediğinde zararlı etkilere neden olabilir. İşte birlikte içilmemesi gereken vitamin kombinasyonları.

Uzmanlar, daha iyi besin dengesi ve fayda sağlaması için takviye alımının gün boyunca dağıtılması gerektiğini belirtti. Temel besinleri gereken miktarda almak için beslenme düzeninizi göz önünde bulundurmalısınız. Düzenli beslenmeye dikkat edin.

Dengeli ve sağlıklı bir yemek hazırlamak için daha zahmetli hazırlıklar yapmanız gerekebilir. Günlük hayatınız bu tür uygulamalar için zaman yaratmaya elverişli olmayabilir. Yoğun iş hayatı veya farklı durumlar vücuda yeterli mineral ve vitaminin alınmasını önlüyor. Takviye kullanımı da çeşitli vitamin eksikliklerinde hayat kurtarıcı bir görev üstleniyor.

Birçok kişi bir doktora danışmadan vitamin takviyesi kullanmaya başlar. Sağlık için riskli olan bu duruma ek olarak tüm vitaminleri birlikte kullanmaya çalışan bireyler olabilir. Ancak bu son derece tehlikelidir. Bazı birleşimler reaksiyona girerek vücut üzerinde daha kötü etkilere yol açabilir.

Kalsiyum ve demir

Kalsiyum bağırsaklardaki demir emilimini engelleyerek eksikliğini çektiğiniz demiri daha da azaltır. Yüksek kalsiyum alımı bitki bazlı demir kaynaklarının emilimini azaltır. Bitkisel yiyecekleri daha fazla tüketen kişilerde demir eksikliğine yol açar. Bu etkiyle karşılaşmamak için kalsiyum ve demir takviyeleri farklı zamanlarda alınmalı. Örneğin sabah demir takviyesi alıyorsanız, kalsiyumu farklı bir saatte için.

C vitamini ve B12

Sağlıklı bir vücut için en önemi vitaminlerden olan bu ikiliyi birlikte almak etkilerini sıfıra indirmekle eşdeğer olabilir. C vitamini alımı sindirim sistemindeki B12 değerlerini etkileyebilir. Yüksek doz C vitamini B12 vitamininin bozulmasına sebep olur. Vitamin eksikliği olan bireylerin b ikiliyi birlikte almaması öneriliyor.

K vitamini ve E vitamini

Yüksek E vitamini alımı K vitamininin işlevini engeller. K vitamini pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde rol oynar. Vitaminin faydalı etkisi E vitamini tarafından kesilebilir. Yüksek dozda E vitamini takviyesi alan kişilerin K vitamini alımına dikkat etmesi gerekir.

Çinko ve bakır

Çinko ve bakır bağırsakta emilim için rekabet edecektir. Her ikisi de yüksek seviyede alındığı zaman potansiyel olarak bakır eksikliğine yol açabilir. Bu özellikle uzun süre boyunca çinko takviyesi alan kişiler için geçerlidir. Düzenli olarak çinko takviyesi alıyorsanız kullandığınız minerallere uyacak şekilde dengeleyin.

Kalsiyum ve magnezyum

Kalsiyum ve magnezyumu birlikte alırsanız sindirim sistemde rekabet edecektir. Her ikisi de kemik mineralizasyonu ve fizyolojik işlevler için gereklidir. Takviye alımını dengelemek için iki minerali de içeren yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Ayrıca yağda çözünen ve suda çözünen vitaminleri birlikte tüketmemelisiniz. D vitamini gibi yağda çözünen vitaminle ile B12 vitaminleri birlikte tüketilmemelidir. Bazı vitaminlerin gıdaya ihtiyacı vardır.