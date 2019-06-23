0553 313 94 23

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

- Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan:"Beraber olmazsak, bu takımı (Süper Lig'e) çıkarma şansımız yok"- "(Ali Ay yönetiminin ibra edilmemesi) Makul şeyler yapsaydı, ibra ederdim. Masumane yaptığı şeyler yok. Satılacak futbolcunun kararını nasıl alırsın sen? Bursaspor tarihinde böyle bir karar yok"

23 Haziran 2019 Pazar 16:31
"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"


BURSA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da kulüp başkanlığına seçilen Mesut Mestan, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Beraber olmazsak, bu takımı (Süper Lig'e) çıkarma şansımız yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mesut Mestan, kongrenin Bursaspor camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel kurul öncesi yaşananlara değinen Mestan, "Bizim bir anayasamız var ve bu kurallar çerçevesinde aday oldum. Burada birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Beraber olmazsak, bu takımı (Süper Lig'e) çıkarma şansımız yok. Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz, kimseye de Bursaspor'u peşkeş çekmem. Hiç kimsenin adamı olmadım, olmam da. Dikbaşlılığımı herkes bilir, tuttuğumu kopartırım." dedi.


- "İbra etmemek için gönülden elimi kaldırdım"


Mestan, futbolcu satışlarını engellemek için iki kez İstanbul'a gitmek durumunda kaldığını aktarırken, eski başkan Ali Ay'a sert bir dille tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Netice olarak o futbolcuyu sattırmadık. Satmaktan vazgeçmedi, bugün ben de ibra etmedim. Makul şeyler yapsaydı, ibra ederdim. Masumane yaptığı şeyler yok. Satılacak futbolcunun kararını nasıl alırsın sen? Bursaspor tarihinde böyle bir karar yok. Hepimizin fedakarlık yapması lazım. Kendi parasıdır, onun tasarrufundadır. Kimsenin alın terine kimse karışamaz ama bu şekilde de çeyrek depo benzin var, bunu boşaltmaya kalkıyor. Bu ara nasıl gidecek? Reklamlar, stat hasılatı, federasyon gelirleri temlikli. Gayrimenkule de temlik koyuyorsun. Nasıl yaşayacak bu kulüp? Para verdin güzel de 150 milyon lira zarara uğrattın, küme düşürdün. 2004 yılında takım küme düştüğünde Fikret (Üstenci) başkan, 'Alacaklarımı bırakıyorum. Ben takımı küme düşürdüm, bedel ödemem lazım.' dedi. Gelinen noktaya bakar mısınız? İbra etmemek için gönülden elimi kaldırdım."

Mestan, transfer ve teknik direktör görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Mehmet Altıparmak ile yüz yüze görüşüp anlaştık. Altıparmak, belirsizlikten ötürü Akhisarspor ile anlaştı. Bu hafta eski futbolcu Sebastien Frey'in ödemesi bulunuyor. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Çok zor bir süreç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yapılan oylamada, Ali Ay başkanlığındaki bir önceki yönetim kurulu mali ve idari bakımdan ibra edilmemiş, Ali Ay ile yönetici Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevkine ilişkin talep ise genel kurul üyelerince oy çokluğuyla kabul görmüştü. Yönetim kurulu üyelerinin, alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması işlemi de genel kurul üyelerinin oylarıyla yürürlükten kaldırılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:31
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Mesut Mestan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    2. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    3. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    4. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    5. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    6. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    7. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    8. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    9. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    10. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    11. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    12. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    13. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    14. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    15. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    16. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    17. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    18. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    19. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    20. İstanbul'da sandıklar kapandı
    21. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    22. Kağıthane seçim sonuçları son dakika |..
    23. YSK'nin hatalı mühür kararı
    24. Medeniyet Derneğinden “Yeni Türkiye..
    25. Mersin’de stratejik plan çalışmaları..
    26. Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş..
    27. Irak’ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK’lı..
    28. Oy verme işlemi sona erdi
    29. İzmir’de ormanlık alanda yangın
    30. Mersin'de korkutan orman yangını!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?