Birlik Vakfı'ndan 'Aile Politikalarında Yasal Sorunlar' paneli Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘Aile Politikalarında Yasal Sorunlar’ panel 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Önemli isimlerin konuşma yapacağı Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Politikalarında Yasal Sorunlar" paneli 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Çemberlitaş’taki Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak Av. Ali Cahit Polat, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Sefa Saygılı ve E. Ağır Ceza Başkanı Mehtap Yılmaz katılacak.

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