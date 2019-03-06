Birlik Vakfı'ndan 'Aile Politikalarında Yasal Sorunlar' paneli
Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘Aile Politikalarında Yasal Sorunlar’ panel 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.06 Mart 2019 Çarşamba 12:28
Önemli isimlerin konuşma yapacağı Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Politikalarında Yasal Sorunlar" paneli 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Çemberlitaş’taki Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenecek.
Panele konuşmacı olarak Av. Ali Cahit Polat, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Sefa Saygılı ve E. Ağır Ceza Başkanı Mehtap Yılmaz katılacak.
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