Birleşmiş Milletler'den Gazze için kıtlık uyarısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, saldırıların devam ettiği Gazze'deki insani durum için "Hala kıtlığa doğru gidiyoruz." açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Skau, Gazze'deki durumla ilgili elindeki raporlara göre, "önemli bir değişiklik olmadığı sürece, mayısta bir kıtlık yaşanacağı" uyarısı yaptı.

Yardımların 3 günde bir değil günlük olarak yapılması gerektiğini belirten Skau, "Evet, bir artış, ilerleme var ama bu yeterli olmaktan uzak. Hacme, ürün çeşitliliğine ve gerçekten tutarlılığa ihtiyacımız var." dedi.

Skau,"Hala kıtlığa doğru gidiyoruz. Kıtlığı önlemek için gereken paradigma değişikliğini henüz görmedik." diyerek, Refah'ta muhtemel bir askeri operasyonunun, gıda ulaşımına ciddi zarar vereceğini ifade etti.

Skau, Gazze'deki sivillere, gıda yardımlarının daha güçlü ulaştırılması yönünde görüş belirtti.

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Skau, şu an Gazze'ye ulaştırılabilen yardımların "yeterli olmaktan çok uzak ve okyanusta bir damla" niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.