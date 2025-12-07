Birleşmiş Milletler, Benin'deki başarısız darbe girişimini şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Benin'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

ANAYASA İHLALİNİ KINADILAR

BM Genel Sekreteri'nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao, Benin'de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle izlediğini ifade etti.

Açıklamada, Simao'nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden, ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

Darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılayan Özel Temsilci Simao, Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a ve Benin halkına yönelik desteğini yineledi.

BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin, bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

DARBE GİRİŞİMİ NASIL GELİŞTİ?

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandırarak iktidarı ele geçirdiklerini duyurmuş ve 'hükümetin feshedildiğini' açıklamıştı. Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, Cumhurbaşkanı Talon'un görevden alındığını iddia etmişti.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı" demişti.

Benin'de son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı ve gelecek yıl nisan ayında yeni bir başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu.