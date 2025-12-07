  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü

Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! O derslerin sayısı artırılsın

Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

Kadro tamam film çevirmeye devam

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi
Dünya Birleşmiş Milletler, Benin'deki başarısız darbe girişimini şiddetle kınadı
Dünya

Birleşmiş Milletler, Benin'deki başarısız darbe girişimini şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Birleşmiş Milletler, Benin'deki başarısız darbe girişimini şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker tarafından düzenlenen ve hükümet tarafından başarısızlığa uğratıldığı duyurulan darbe girişimini şiddetle kınadığını açıkladı. BM, bu girişimin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Benin'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

ANAYASA İHLALİNİ KINADILAR

BM Genel Sekreteri'nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao, Benin'de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle izlediğini ifade etti.

Açıklamada, Simao'nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden, ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

Darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılayan Özel Temsilci Simao, Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a ve Benin halkına yönelik desteğini yineledi.

BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin, bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

DARBE GİRİŞİMİ NASIL GELİŞTİ?

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandırarak iktidarı ele geçirdiklerini duyurmuş ve 'hükümetin feshedildiğini' açıklamıştı. Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, Cumhurbaşkanı Talon'un görevden alındığını iddia etmişti.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı" demişti.

Benin'de son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı ve gelecek yıl nisan ayında yeni bir başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu.

 

BM'den Şam'a ilk ziyaret
BM'den Şam'a ilk ziyaret

Dünya

BM'den Şam'a ilk ziyaret

BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz
BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

Dünya

BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

BM, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı
BM, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

Dünya

BM, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23