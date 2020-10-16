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Aktüel Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, ülkede artan saldırılardan endişeli
Aktüel

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, ülkede artan saldırılardan endişeli

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:36:05 -
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, ülkede artan saldırılardan endişeli

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'dan artan saldırıların endişe verici olduğunu açıkladı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda Afganistan'da artan saldırıların, Katar'da devam eden Afganlar arası müzakereleri etkileyeceği bildirildi.

Birkaç gündür ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin evlerinden olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca bu çatışmalarda sivillerin de kayıp verdiği kaydedildi.

Açıklamada, artan şiddetin Afgan halkının yaşamlarını da zorlaştırdığının altı çizildi.

''Afganistan'da son zamanlarda artan saldırılar endişe verici.'' ifadesine yer alan açıklamada, bu saldırılardan en çok sivillerin etkilendiği vurgulandı.

Açıklamada, en çok can kaybının, dolaylı saldırılar, havan mermisi ve el bombalarının isabet etmesi sonucu yaşandığı aktarılarak, daha fazla can kaybının yaşanmaması için tarafların şiddeti durdurması istendi.

Öte yandan, ülkenin birkaç vilayetinde halihazırda Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Resmi olmayan kayıtlara göre, yaklaşık bir haftadır Helmand vilayetinde devam eden çatışmalar sonucu 35 bin kişi evlerini terk etti.



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