Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu'dan işten çıkarılan işçilere destek

ÇORUM (AA) - DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkarıldıklarını iddia eden işçilere destek olmak amacıyla Çorum'a geldi.

Çorum Valiliği ve İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret eden Serdaroğlu, ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde bekleyen işçilerle bir araya geldi.

Serdaroğlu daha sonra işçilerle birlikte Kadeş Barış Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. İşçiler burada sloganlar attı.

Serdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de bir işçinin sendika üyesi olmasının anayasal hakkı olduğunu ancak Çorum'da 90 işçinin sendikalı olmak istediği için işten çıkarıldığını iddia etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işçi çıkarılmasının yasaklandığını hatırlatan Serdaroğlu, Çorum'da işten çıkartılan işçiler için görüşmeler yaptığını ve görüştüğü herkesin işçileri haklı bulduğunu söyledi.



Serdaroğlu, işçilerin haklarına kavuşuncaya dek eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.