Birleşik Krallık'a iş birliği çağrısı

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile çevrim içi olarak “Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021” etkinliği düzenlendi. 18 Şubat’a kadar devam edecek etkinlik, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki şirketler arasında gelecekte ticari ortaklıkların kurulmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birleşik Krallık Teknoloji Haftası” etkinliğinde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, etkinliği bilim, teknoloji, ticaret ve yatırım alanlarında güncel bilgi paylaşımlarının ve iş birliklerinin zemini olarak gördüğünü belirterek, yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. Kovid-19 salgınıyla dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün hızlandığını anımsatan Varank, yeni dönemin şartlarına uyum sağlamak ve getirdiği fırsatları değerlendirmek gerektiğine dikkati çekti. Varank, Birleşik Krallık’ın, Brexit sürecinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu 60’tan fazla ülkeyle ticarette devamlılık anlaşması imzaladığına ve bunların 1,2 trilyon dolarlık ticareti kapsadığına işaret ederek, “İngiltere de ülkemizin ticaretini geliştirmek istediği ve desteklediği ‘hedef ve öncelikli ülkeler’ arasında yer alıyor. Ticaret hacmimizin önümüzdeki dönemde güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin yükselen cazibesinden istifade edin”

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinde güçlü sanayi altyapısı sayesinde iyi bir performans sergilediğini belirten Varank, “Türkiye ekonomisi, 2020’yi IMF tahminlerine göre yüzde 1,2, JP Morgan’a göre ise yüzde 1,9 pozitif büyümeyle tamamlayacak. 2020 son çeyreğinde imalat sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10’un üzerinde artış kaydederek G-20 ülkeleri arasında Türkiye’yi zirveye taşıdı” diye konuştu. Varank, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları hukuk ve ekonomi alanındaki reform gündemiyle Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar bakımından çok daha cazip kılmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Tüm yatırımcıları Türkiye’nin yeni dönemde yükselen cazibesinden istifade etmeye davet ediyorum. Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizle birlikte her türlü kolaylığı sağlamaya ve gerekli ortamı oluşturmaya hazırız” dedi.

“Uzay teknolojilerini birlikte geliştirebiliriz”

“Birleşik Krallık’tan yatırımcıları ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlere yatırıma davet ediyorum” diyen Varank, uzay alanında da uluslararası iş birliğinin yoğun olarak görüldüğünün altını çizerek, Türkiye’nin uzaydaki yol haritası olacak “Milli Uzay Programı”nda 10 yıllık vizyon ve stratejik hedefleri ortaya koyduklarını hatırlattı. Programın başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliği açısından uluslararası iş birlikleri geliştirmek gerektiğini anlatan Varank, “Bu kapsamda, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojileri birlikte geliştirebilir, insan kaynağımızı artırabiliriz. Nihai hedefimiz, kalıcı bilim üssümüzü kurarak danışman ülke konumuna geçmek. Bu alanda Birleşik Krallık’ın vereceği desteği önemsiyoruz” diye konuştu.

İş birliği yapılan 5'inci ülke

Varank, iki ülkenin AB’nin uluslararası Ar-Ge programlarına katıldığını ve Türkiye’nin bu programda en fazla iş birliği yaptığı 5’inci ülkenin Birleşik Krallık olduğunu ifade ederek, “96 milyar avro bütçeyle yürütülecek Ufuk Avrupa Programına katılım sağlamamız halinde özellikle yeşil mutabakat, döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka, ulaşım, akıllı şehirler, çevre, enerji ve sağlık alanlarında ortak iş birlikleri gerçekleştirebiliriz” dedi.

Graham Stuart: Yatırımda başı çekiyoruz

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın sadece geleceği kucaklamak isteyen değil, aynı zamanda onu tanımlamak ve şekillendirmek isteyen uluslar olduğunu söyledi. Stuart, Birleşik Krallık’ın her yıl Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler arasında başı çektiğini belirterek, “2,3 milyar poundluk 2019 yılında gerçekleştirilmiş bir doğrudan yatırım söz konusu. Birçok firmamız Türkiye’de bulunuyor. Aynı zamanda çok daha yenileri de Türkiye’ye girmek için çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi. Stuart, “2050 yılına kadar iş birliğimizi geliştirme konusunda hedeflerimizi belirledik. Bunun üzerine de beraber çalışıyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarının akdedilmesi konusunda çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bu sayede iki ülkenin 2019 yılındaki 90 milyar poundluk ticaret hacmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de Türkiye ve Birleşik Krallık arasında malların serbest dolaşımını sağlamak” ifadelerini kullandı. Gelecek yıllarda da çok daha kapsamlı serbest ticaret anlaşmalarını akdetmeyi öngördüklerini vurgulayan Stuart, “Teknoloji alanında iş birliği gerçekleştirmek konusunda Türkiye bizim için önemli ülkeler arasında yer alıyor. Bu tür iş birlikleri gelecekteki refah seviyemizi artırmak konusunda her iki ülkeye de yardımcı olacaktır” diye konuştu.