Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya ilk 3' e girdi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Türk insanı barışık mı?

Beden imajı ve fiziksel görünüm üzerine bilimsel makaleler yayınlayan uluslararası hakemli dergi Body Image, Eylül sayısında çarpıcı bir araştırma yayınladı.

İngiltere'nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Viren Swami liderliğindeki bir ekip, 65 ülkede yürütülen bir çalışmanın sonunda, "dünya beden beğeni ölçeğini" oluşturdu.

Dünya çapında 250'den fazla bilim insanının katıldığı çalışmanın, "bugüne dek bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma" olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında, uluslar arasında beden beğenisi konusunda büyük farklılıklar olduğu, ancak yaş ve cinsiyet grupları arasındaki farklılıkların kayda değer olmadığı tespit edildi.

Dünyanın en sıcak ve kurak iklimlerinden birine sahip olmasıyla bilinen, plajlarıyla meşhur Avustralya, "Dünya çapında bedenini en az beğenen insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçti.

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Avustralya'yı Hindistan, İngiltere, İrlanda ve güzel kadınlarıyla meşhur Ukrayna takip etti...

İşte, bedenini en az beğenen insanların yaşadığı 10 ülke:

1) Avustralya

2) Hindistan

3) Birleşik Krallık

4) İrlanda

5) Ukrayna

6) Almanya

7) ABD

8) Çin

9) Fransa

10) Brezilya

patronlardunyasi'nın aktardığı haberde: Akdeniz'de bir ada ülkesi olan Malta, "Dünya çapında vücuduyla en barışık insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçerken; onu Tayvan, Bangladeş, Kazakistan ve Güney Kore takip etti...

Listenin devamı şu şekilde:

6) Filipinler

7) Mısır

8) Irak

9) Polonya

10) Güney Afrika

Türkiye, "beğenenlerden beğenmeyenlere doğru" sıralanan 65 ülke arasında 15. sırada yer aldı.

Öte yandan Araştırmaya göre, kırsal toplumlarda yaşayan insanlar, fiziksel görünümlerini kentlerde yaşayan insanlara kıyasla daha az dert ediyor.