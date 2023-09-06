Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya ilk 3' e girdi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Türk insanı barışık mı?
İngiltere'nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör çeşitli ülkeler üzerinde kendisini beğenen ve beğenmeyen milletleri listeledi. Peki Türkiye'de insanlar kendilerini ne kadar beğeniyor?
Beden imajı ve fiziksel görünüm üzerine bilimsel makaleler yayınlayan uluslararası hakemli dergi Body Image, Eylül sayısında çarpıcı bir araştırma yayınladı.
İngiltere'nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Viren Swami liderliğindeki bir ekip, 65 ülkede yürütülen bir çalışmanın sonunda, "dünya beden beğeni ölçeğini" oluşturdu.
Dünya çapında 250'den fazla bilim insanının katıldığı çalışmanın, "bugüne dek bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma" olduğu belirtildi.
Araştırma kapsamında, uluslar arasında beden beğenisi konusunda büyük farklılıklar olduğu, ancak yaş ve cinsiyet grupları arasındaki farklılıkların kayda değer olmadığı tespit edildi.
Dünyanın en sıcak ve kurak iklimlerinden birine sahip olmasıyla bilinen, plajlarıyla meşhur Avustralya, "Dünya çapında bedenini en az beğenen insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Avustralya'yı Hindistan, İngiltere, İrlanda ve güzel kadınlarıyla meşhur Ukrayna takip etti...
İşte, bedenini en az beğenen insanların yaşadığı 10 ülke:
1) Avustralya
2) Hindistan
3) Birleşik Krallık
4) İrlanda
5) Ukrayna
6) Almanya
7) ABD
8) Çin
9) Fransa
10) Brezilya
patronlardunyasi'nın aktardığı haberde: Akdeniz'de bir ada ülkesi olan Malta, "Dünya çapında vücuduyla en barışık insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçerken; onu Tayvan, Bangladeş, Kazakistan ve Güney Kore takip etti...
Listenin devamı şu şekilde:
6) Filipinler
7) Mısır
8) Irak
9) Polonya
10) Güney Afrika
Türkiye, "beğenenlerden beğenmeyenlere doğru" sıralanan 65 ülke arasında 15. sırada yer aldı.
Öte yandan Araştırmaya göre, kırsal toplumlarda yaşayan insanlar, fiziksel görünümlerini kentlerde yaşayan insanlara kıyasla daha az dert ediyor.
Dünya
AB, 6 çok büyük teknoloji devini katı kurallara tabi tutmaya hazırlanıyor! Haber geldi: Yatırımcılar şokta