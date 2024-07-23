Birinci Quick Sigorta Isparta Gölcük Motofest bir ilke imza attı

Isparta Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Isparta Belediyesi ve Isparta Ticaret Odası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen 1.Quick Sigorta Isparta Gölcük Motofest’e, Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının yanı sıra birçok önemli isim de festivale katılarak destek verdi.

Eğlence ve adrenalin dolu anlar

Festival boyunca Eren Çelik'in stunt gösterisi performansları izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Big Enduro ve Süper Enduro yarışmaları, Lavanta Bahçeleri, Kirazlıdere ve Andık Deresi kültür gezileri gibi birçok etkinlik, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

Quick Sigorta yine ilgi odağı oldu

Festivalin isim sponsoru olan Quick Sigorta, QTruck ve QKaravan ile etkinlik alanında yer alarak katılımcılara unutulmaz deneyimler sundu. Motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar’dan oluşan Quick Routes ekibi, eğlenceli içerikler ve sürpriz hediyelerle festivale renk kattı. Quick Sigorta standı, fuarın en çok ziyaret edilen noktası olurken standda yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler bu gözlükle “roller coaster” deneyimi yaşadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Quick Sigorta'nın 60 gün boyunca 10 farklı ilde düzenlediği motofest yolculuğunun beşinci durağı olan Isparta Gölcük Motofest, motosiklet ve doğa tutkunları için eşsiz bir buluşma noktası oldu.