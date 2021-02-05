  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Birinci cemre ne zaman düşecek?
Yaşam

Birinci cemre ne zaman düşecek?

Cemre, ocak ayının ortalarının yaklaşması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer aldı. İlk cemre ne zaman düşer? İşte birinci cemre düşme tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:44:00 -
Birinci cemre ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi nedir, ne anlama gelir soruları yanıt arıyor. Baharın habercisi olan cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç kez cemre düşüyor. Peki, cemre ne zaman düşer, ilk cemre ne zaman düşüyor?

Birinci cemre ne zaman düşecek?

Cemre tarihleri baharın gelişi için geri sayımı başlatan kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Toprağa, havaya ve suya düşen cemreler tamamlandığında baharın gelişi tamamlanmış oluyor.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Yaklaşık 3 haftalık süre kalan birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak.

İlk cemre nereye düşecek?

Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19,20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

Cemre düşmesi ne demektir?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler
Gündem

Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek ikinci Gezi Kalkışması hayali kuranların maşalarını..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti
Gündem

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Her devrin adamı fırfır İsmail Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' sloganları ile başlayan ve ikinci bir Gezi kalkışmasına dön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay