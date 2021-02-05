Cemre düşmesi nedir, ne anlama gelir soruları yanıt arıyor. Baharın habercisi olan cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç kez cemre düşüyor. Peki, cemre ne zaman düşer, ilk cemre ne zaman düşüyor?

Birinci cemre ne zaman düşecek?

Cemre tarihleri baharın gelişi için geri sayımı başlatan kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Toprağa, havaya ve suya düşen cemreler tamamlandığında baharın gelişi tamamlanmış oluyor.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Yaklaşık 3 haftalık süre kalan birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak.

İlk cemre nereye düşecek?

Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19,20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

Cemre düşmesi ne demektir?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.