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Yaşam Birinci cemre düştü mü?
Yaşam

Birinci cemre düştü mü?

Cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Cemrenin "sıcaklık" ya da "sıcaklığın yükselişi" anlamlarında kullanılıyor. Peki 2021 yılının ilk cemresi düştü mü?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:05:00 -
Birinci cemre düştü mü?

Kış aylarının kendini hissetirmeye başladığı günlerde cemrelerin tarihleri de merak edilmeye başlandı. Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer böylece havalar ısınır.

Birinci cemre düştü mü?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde yani bugün havaya düştü. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

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