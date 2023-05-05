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Aktüel

Biri bu edepsizi durdursun! Bıktık artık...

Yeniakit Publisher
2023-05-05 18:52:00 -
Biri bu edepsizi durdursun! Bıktık artık...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.

Portakal açıklamasında, ''Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil.'' ifadelerini kullandı.

Portakal'ın sözleri büyük tepkiyle karşılandı.
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