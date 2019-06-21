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Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!

Sözde solcu, özde FETÖ tetikçisi Birgün gazetesi'nin provokatif yazarı Erk Acarer, sosyal medya hesabından şehadete yürüyen Muhammed Mursi ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:33
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!

Birgün gazetesinin Erk Acarer isimli ahlaksız gazetecisi şehit Muhammed Mursi'ye çirkin bir ifitirada bulundu. Darbecilerin iftirasını argüman olarak kullanan Acarer Mursi'nin vefat eden bir kadın ile cinsel ilişkiye fetva çıkarttığını iddia etti.

Birgün gazetsinin provokatör yazarlarından Erk Acarer isimli sözde gazetecisi, şehit olan Muhammed Mursi ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Acarer'in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte insanlıktan nasibini almamış o tweet;

Skandal paylaşıma gelen bazı tepkiler:

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:33
  1. Muhammed Mursi
  2. E
  3. erk acaer

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 38 dk önce
    Kendi sapikligini gizlemek icin iftiraya basvurmus ahlaksiz hacli siyonist bozuntusu
  • KAMİLKAMİL38 dk önce
    Böyle bir fetva vardı Faslı bir din adamının. Mursi zamanında da Mısır'da veda seksi diye Mursi'nin partisince önerilmiş ve parlamentoda tartışılmıştı. Ama kabul edilmemişti.
  • MehmetMehmet41 dk önce
    Sisi darbeci, diktatör ve katildir, İsrail ve ABD kölesidir, tarih bu kişiliksizi böyle tanıtacaktır. CHP zihniyeti değişmedi değişmeyecek, yalan talan dolan iftira, dalkavuktan başka ne bilgileri var ne de kültürleri, bizler bunu iyi biliyoruz, onlara inanan onların ateşi onlara da dokunacak haberleri olsun. Muhammed Mursi'ye gelince, O yüzyılın şehididir, o müsvedde bozuntusu yazarın hoşuna gitmese de. Zaten o güruh şehidlikten ne anlarlar ki...
  • abdrhmnabdrhmn41 dk önce
    tipi tam bir nonoş tipi kulağındaki küpeye baksana tipsizin
  • sukrusukru51 dk önce
    Sen normal yollardan dünyaya gelmiş olamazsın.yok yani böyle bir namussuzluk yapacak insan.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 51 dk önce
    Allah hepsinin belası nı versin inşallah soysuz k...e çocukları
  • VeliVeli53 dk önce
    Bunlar lafa geldimi emperyalizme siyonizme karşıdırlar ama en ala emperyalist götü yalayıcısı bunlardır
  • işinize gelirseişinize gelirse57 dk önce
    o.   çocukluğu bile kolay değildir bunlar ne kadar eğitimden geçtikten sonra böyle saf çocuğu oluyor anlayın
  • SüleymanSüleyman58 dk önce
    Tabiinin önde gele imamlarından hasan basri'ye biri gelmiş ve demişkiFilanca kişi senin hakkında şöyle böyle konuştü. DemişHasan basride onaO adam bize bir ok atmış ama ualşmamış şimdi sen o bize ulaşmayan oku getirdin bağrımıza sapladınŞimdi birgün gazetesinin bu haberini burada paylaşan akit medya umarım bu kıssadan bir hisse çıkarır
  • engineerengineer1 sa önce
    erk denen insana benzemez! ölen kadınlar için değil ama senin gibilerin ölüsü için uygun bir fetva.
  • ahmetahmet1 sa önce
    bu kadar alcak bu kadar zalim olabilmek ve dogustaki masum melek bebek halinden seytandan daha zalim sapik haline donusebilmek icinya Sakalli Celalin dedigi gibi insanliktan uzaklastiran ozel ideolojik beyin yikama egitimi veya ruh hastaligi mazereti olabilir...acinacak durumda kendisi, yazik rahmetli sehid Mursi iftirayla eksilmez ve sen de finoluk yapinca tam olamazsin
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    İY KÖTÜ ACI TATLI MÜNAFIK MÜSLÜMAN İNSAN İNSAN OLMAYAN NASIL ANLAŞILCAK BUNLAR KİNİNİ KUSMASA İNSAN DİYİP GEÇECEĞİZ AMA ŞİMDİ NE OLDUĞUNU ANLADIK.
  • HASANHASAN1 sa önce
    ULAN BASiT SURATLI ORANIZDAN BURANIZDAN UYDURUP DURMAYIN ENSEST COCUKLARI. CUMHURBASKINI NIN FETVA VERDiGi NEREDE GORULMUS HAYSiYETSiZLER YALANCILAR BUNLAR YALAN SOYLEMEYi GECTi YALANI YALANI YASIYORLAR
  • hercaihercai1 sa önce
    Serefsiz mahluk!
  • ihsihs1 sa önce
    "Zalimler için yaşasın Cehennem"
  • Adil kişiAdil kişi1 sa önce
    Allah zalimleri hidayete eriştirmezSanırım sen bu guruptansın sınır tanımaz zalim

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