Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!

Birgün gazetesinin Erk Acarer isimli ahlaksız gazetecisi şehit Muhammed Mursi'ye çirkin bir ifitirada bulundu. Darbecilerin iftirasını argüman olarak kullanan Acarer Mursi'nin vefat eden bir kadın ile cinsel ilişkiye fetva çıkarttığını iddia etti.

Birgün gazetsinin provokatör yazarlarından Erk Acarer isimli sözde gazetecisi, şehit olan Muhammed Mursi ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Acarer'in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte insanlıktan nasibini almamış o tweet;

Skandal paylaşıma gelen bazı tepkiler: