'BirGün' değil her gün faşizan! Ahmet Kekeç hakkında skandal ifadeler

BirGün Gazetesi, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hakkında basın ahlakı ilkelerini hiçe sayan bir habere imza attı.

Ahmet Kekeç yoğun bakıma alındı

Bugün Mehmet Hakan Kekeç, babası Ahmet Kekeç’in koronavirüse yakalandığını ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Kekeç’ten gelen bu kötü habere üzülen sevenleri Kekeç’e destek paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada Ahmet Kekeç’in sağlık durumuyla ilgili vatandaşlardan 'geçmiş olsun' mesajları yağarken; FETÖ ve PKK ağzıyla yayınlar yapan BirGün Gazetesi skandal bir haber yayımladı.

BirGün'den skandal paylaşım

Yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç hakkında yaptığı ahlaksız haberde "Yandaş yazar Ahmet Kekeç yoğun bakıma alındı" ifadelerine yer verdi.

Daha önceki haberlerinde de defalarca etik olmayan yayımlara imza atan BirGün Gazetesi'ne sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken kendi okuyucuları tarafından faşizan ifadeler kullanıldı.

Okuyucuları da kendileri gibi

Ahlaktan en çok dem vuran ancak ahlaksız haberleriyle adından en sık bahsettiren BirGün'ün yayımladığı skandal habere, Twitter'dan yorum yapan okuyucuları yoğun bakımda bulunan Kekeç'e yönelik aşağılık ifadeler kullanarak takip ettikleri gazeteye yakışır bir tavır sergiledi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan tepkilere rağmen BirGün, haberini değiştirmedi.

İşte o haber: