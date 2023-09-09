Birçok ilde akaryakıt istasyonları vardı! Ünlü akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Algaz Akaryakıt Ltd. Şti.’nin LPG Dağıtıcı lisansını sona erdirdi.
EPDK, Algaz Akaryakıt Ltd. Şti.’nin LPG Dağıtıcı lisansını sona erdirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 10 Ağustos 2023 tarihli toplantısında aldığı 12012 sayılı Kurul Kararıyla, Algaz Akaryakıt LPG Dağıtım ve Nakliye Ticaret Ltd. Şti.’nin, 22 Aralık 2016 tarihinde aldığı LPG-DAĞ/6781-2/17656 numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansını, sona erdirdi.
Kaynak: Enerji Günlüğü