Birbirlerine düştüler! HDP'li Sebahat Tuncel Gülten Kışanak'ı hedef aldı

HDP'nin tutuklu eski belediye başkanlarından Gülten Kışanak, PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam'da TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı hedefe koyarak, HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakı eleştirmişti.

"Öyle görülüyor ki, Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı niteliğinde değil. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." diyen Kışanak, "Sayın Erkan Baş, artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet, ittifakta olmak TİP için %7 barajını ortadan kaldırıyor ancak, barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek, bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran’da barajı yıktı." ifadeleri ile TİP'i de hedef almıştı.

Kobani davasının tutuklu sanıklarından HDP'li Sebahat Tuncel, isim kullanmadan Gülten Kışanak'ı eleştirdi.

Tuncel, "Tartışmaları bitirip harekete geçmek gerekir." dedi.

Tuncel avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, "HDP bizim, Yeşil Sol Parti bizim, EMEP bizim, TİP bizim! Hayatı biz kuracağız" dedi.

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