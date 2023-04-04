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Siyaset Birbirlerine düştüler! HDP'li Sebahat Tuncel Gülten Kışanak'ı hedef aldı
Siyaset

Birbirlerine düştüler! HDP'li Sebahat Tuncel Gülten Kışanak'ı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 20:01:00 - 2023-04-04 20:32:58
Birbirlerine düştüler! HDP'li Sebahat Tuncel Gülten Kışanak'ı hedef aldı

HDP'li Sebahat Tuncel, kendisi gibi terör tutuklusu HDP'li Gülten Kışanak'ı, TİP'e ilişkin eleştirisi üzerinden hedef aldı.

HDP'nin tutuklu eski belediye başkanlarından Gülten Kışanak, PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam'da TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı hedefe koyarak, HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakı eleştirmişti.

"Öyle görülüyor ki, Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı niteliğinde değil. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." diyen Kışanak, "Sayın Erkan Baş, artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet, ittifakta olmak TİP için %7 barajını ortadan kaldırıyor ancak, barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek, bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran’da barajı yıktı." ifadeleri ile TİP'i de hedef almıştı.

Kobani davasının tutuklu sanıklarından HDP'li Sebahat Tuncel, isim kullanmadan Gülten Kışanak'ı eleştirdi.

Tuncel, "Tartışmaları bitirip harekete geçmek gerekir." dedi.

Tuncel avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, "HDP bizim, Yeşil Sol Parti bizim, EMEP bizim, TİP bizim! Hayatı biz kuracağız" dedi.
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