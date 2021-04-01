Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim? Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde kimler oynuyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler

Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde kimler oynuyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın