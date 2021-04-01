Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim? Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde kimler oynuyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünün fragmanı büyük ilgi gördü. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim? Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde kimler oynuyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosu...
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler
Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde kimler oynuyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın