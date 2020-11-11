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Medya Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'den kanser açıklaması
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'den kanser açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hünkar Hanım' karakterini oynayan ve geçtiğimiz bölüm diziden ayrılan Vahide Perçin, hakkında çıkan kanser iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:07:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'den kanser açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'dankipten sonra seyirciden ''Gitme, kal; Geri dön!'' şeklinde çağrı başlatılan oyuncu Vahide Perçin'in yeniden kanser hastalığına yakalandığı yönündeki iddialar çığ gibi büyümeye başladı. Vahide Perçin'in kısa saçlı hali akıllara ''Kanser mi oldu?'' sorusunu getirmişti.

Kendisi için bir hayli endişe duyan sevenlerinin kalbini ferahlatarak sağlık durumuna dair aydınlatıcı bir açıklamada bulunan Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Vahide Perçin, korktukları gibi bir gelişmenin olmadığının özellikle altını çizdi.

Vahide Perçin, zannedildiği gibi kanser tehlikesi bulunmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: ''Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın''

2011'de kansere yakalanmıştı

Vahide Perçin, 2011 tarihinde ‘’meme kanseri’’ hastalığına yakalanarak zorlu bir tedavi sürecinden geçmiş ve tedavi gördüğü zaman diliminde de senelerdir uzun olarak kullandığı saçlarını kazıtmak mecburiyetinde kalmıştı. İnancı ve azmiyle kanser hastalığının üstesinden gelmeyi başaran Vahide Perçin, dizi setlerini tekrardan dönüş yaparak hayranlarını sevindirmişti.

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