Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık! Birkaç bölüme ortaya çıkacak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 104. bölümüyle ekranlara geldi.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yayınlanan 104. bölümüyle nefes kesti.

Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizinin merakla beklenen 105. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha'nın, ''Demir ölmemiş, yaşıyor!'' sözleri damga vurdu.

Fakat gerçekte Murat Ünal'ın oynadığı Demir karakteri diziye veda etti. Murat Ünalmış, 'diziye geri dönecek' şeklindeki iddiaları yalanladı. Dizide birkaç bölüme Demir karakterinin cesedinin bulunması bekleniyor.