Bir Zamanlar Çukurova Saniye’ye ne oldu? Saniye'nin sağlık durumu nasıl?
Bir Zamanlar Çukurova Saniye’ye ne oldu? sorusun kaç bölümdür diziye yer almayan Saniye karekterini oynayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci’nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
ATV’de Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini oynayan Selin Yeninci, koronavirüse yakalandı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanmıştı. Çekimler için Adana'da bulunan Selin Yeninci’nin evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Selin Yeninci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yeninci'nin diziye ne zaman döneceğine ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.