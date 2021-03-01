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Medya Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den acı haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Medya

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den acı haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:49:00 -
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den acı haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Perşembe akşamları Atv'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterini oyanayan genç oyuncu Selin Yeninci'den üzücü haber geldi.

Yoğun bakımda

Temiz Magazin'in iddiasına göre, Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.

 

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Yorumlar

MUSA AKSOY

Allah bütün hastalarımıza şifalar versin fakat yine bir çifte standart örneklerinden birine daha şahit oluyoruz..Vatandaşa anne babanın,atanın bile elini öpme,yakınlarınla akrabalarınla sarılıp hasret giderme yoksa korona olursun diyen sayın çok bilmiş yetkililer konu yeni bölüm dizi çekimlerinde ki o kural ihlallerine,sarmaş dolaş dizi çekimlerine tek bir kelime etmiyorlar..Televizyon programları,dizi çekimlerine korona uğramıyor mu? Bak işte canlı örnek..Allah bu millete ve bu milleti yönetenlere akıl fikir,izan ve feraset versin..
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