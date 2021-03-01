Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den acı haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
Perşembe akşamları Atv'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterini oyanayan genç oyuncu Selin Yeninci'den üzücü haber geldi.
Yoğun bakımda
Temiz Magazin'in iddiasına göre, Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.