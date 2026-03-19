Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan'da ateş hattında kaldı!
Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan’da ateş hattında kaldı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Siyonist terör devleti İsrail, Lübnan topraklarındaki barbarlığını her geçen gün artırırken bu kez hedefinde hakikatleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler vardı.

Lübnan’ın güneyinde çekim yapan bir Rus haber kanalı ekibi, üzerlerinde açıkça "PRESS" (BASIN) yazılı koruyucu yelekler olmasına rağmen Siyonist füzelerin doğrudan hedefi oldu.

19 Mart 2026 öğle saatlerinde yaşanan saldırıda, muhabirin anons çektiği bölge saniyeler içinde alev topuna döndü.

Özellikle basın mensupları hedef alınıyor

Sosyal medyaya yansıyan dehşet görüntülerinde, Rus muhabirin yıkıntılar arasında durumu aktardığı sırada arkasında büyük bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Batılı efendilerinin "basın özgürlüğü" nutukları attığı bir dönemde, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak gazetecileri kasten hedef alması, katliamın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Siyonist işgalciler, Lübnan’da işledikleri savaş suçlarının belgelenmesini engellemek için habercilere karşı "yok etme" stratejisi izliyor. 

Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler!

